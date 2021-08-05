الملا: استثمارات جديدة لـ«شيفرون» بعد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي بمصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة شيفرون العالمية، برئاسة كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث تم بحث خطة عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال البحث عن الغاز والبترول في عدد من المناطق بالبحرين المتوسط والأحمر، خاصة أن شيفرون التي بدأت الاستثمار مؤخرا في مصر في نشاط البحث والاستكشاف، تعد إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة.

شيفرون تضخ استثمارات جديدة في مصر

وأكد المهندس طارق الملا أن توجه شيفرون لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول، يأتي على خلفية ما لمسته الشركة من تطور كبير في مناخ الاستثمار في مصر، بعد نجاح برامج وسياسات الإصلاح التي نفذتها الدولة في كافة المجالات، وأدت إلى تحقيق طفرة كبيرة في قطاعات حيوية، مثل قطاع البترول والغاز الذي شهد قصص نجاح في اكتشاف وإنتاج الغاز المصري بمنطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن نجاح مبادرة مصر لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وبدء تفعيل أول تعاون إقليمي لاستغلال موارد الغاز بالمتوسط يحفز شيفرون والشركات العالمية العملاقة لتوجيه استثماراتها إلى هذه المنطقة.

أنشطة شيفرون للبحث عن الغاز والبترول

وخلال اللقاء تم استعراض تقدم أنشطة وعمليات الاستكشاف الحالية لشيفرون في البحث عن الغاز والبترول، في 4 مناطق تعمل فيها كمشغل رئيسي في البحرين المتوسط والأحمر، بحجم استثمارات حدها الأدنى 360 مليون دولار، وتشمل مناطق شمال سيدي براني وشمال الضبعة بغرب المتوسط ونرجس البحرية بشرق المتوسط والقطاع رقم 1 في البحر الأحمر، بالإضافة إلى منطقتين تستثمر فيهما الشركة كشريك لشركة شل العالمية في غرب المتوسط، وهما شمال كليوباترا وشمال مارينا، وذلك بعد استحواذ شيفرون على شركة نوبل إنرجي الأمريكية، وتم استعراض ما تم تنفيذه من عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، ومعالجة البيانات في مناطق الامتياز بالبحرين الأحمر والمتوسط وخطة العمل للفترة المقبلة.

حضر اللقاء الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وأسامة مبارز، وكيل الوزارة للمكتب الفني.