إيني الإيطالية تفتح حسابات لها بالروبل لدفع مقابل الغاز لروسيا

بدأت شركة إيني Eni الإيطالية، أحد أكبر شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في إيطاليا، في فتح حسابين بنكيين جاريين في بنك «غازبروم»، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على إنهاء الإجراءات الخاصة بالحسابين، وجاء فتح حسابين أحدهما بالروبل والأخر باليورو في ضوء المواعيد النهائية للدفع الوشيكة المتوقعة للأيام القليلة المقبلة، وذلك ليتم العمل بهما في الشؤون المالية.

وأضافت الشركة أن التصدير جاء وفقًا لطلب أحادي الجانب لتعديل العقود القائمة، بما يتماشى مع الإجراءات الجديدة الخاصة بدفع الغاز الذي طلبته روسيا، ومع ذلك، فقد رفضت إيني هذه التغييرات منذ فترة طويلة، لذلك، يتم فتح الحسابات على أساس مؤقت ودون المساس بأي من الحقوق التعاقدية للشركة، والتي تنص على الوفاء بالتزام الدفع مقابل الغاز باليورو.

وجاء اتخاذ قرارات فتح حسابات بالروبل بعد مناقشته مع إيني الإيطالية، خاصة في إطار العقوبات الدولية على الطاقة الروسية التي فرضتها دول أوروبا، وفي سياق مناقشة مستمرة مع Gazprom Export للتأكيد صراحةً على تخصيص أي تكاليف أو مخاطر ذات صلة لشركة Gazprom Export، ومناقشة طريقة التنفيذ المختلفة.

فواتير إيني باليورو حتى الآن

ومن ناحية أخرى، حتى الآن، أكدت شركة Gazprom Export والسلطات الفيدرالية الروسية المختصة أن الفواتير التي استلمتها إيني بالفعل في الأيام القليلة الماضية بالعملة الصحيحة تعاقديًا وهي اليورو والدفع ذي الصلة من قبل Eni سيستمر في أن تتم باليورو، كما هو منصوص عليه في العقد، كما أن الأنشطة التشغيلية لتحويل العملة من اليورو إلى الروبل سيتم تنفيذها بواسطة وكيل مقاصة محدد يعمل في بورصة موسكو في غضون 48 ساعة من الاعتماد ودون تدخل البنك المركزي الروسي، وفي حالة التأخير الفني أو عدم القدرة على استكمال التحويل في الوقت المحدد، لن يكون هناك أي تأثير على التوريدات.

عدم الدفع يعرض إيني لمخاطر انتهاك الالتزام

وفي سياق متصل، لا يجد تنفيذ المدفوعات بهذه الطرق حاليًا أي حكم تنظيمي أوروبي ينص على الحظر الذي يؤثر بشكل مباشر على إمكانية تنفيذ العمليات، وسبق وأن أوضحت Eni لشركة Gazprom Export لبعض الوقت أن الوفاء بالالتزامات التعاقدية يُفهم أنه يكتمل بالتحويل باليورو، وسوف يجدد التوضيح عند فتح الحسابات.

وبدأ الإجراء الجديد محايدًا من حيث التكاليف والمخاطر، ولا يتعارض مع إطار العقوبات المعمول به ومع الوفاء الذي يحدث في وقت تحويل اليورو، فإن عدم الدفع سيعرض إيني لمخاطر انتهاك الالتزام بالتنفيذ بحسن نية لأي طلبات تعاقدية من قبل شركة Gazprom Export مفروضة عليها من قبل سلطتها الخاصة، ولخطر عدم وفاء Eni بالتزامات مبيعاتها مع عملاء المصب في حالة انقطاع التوريد.

ومع ذلك، في حالة عدم وجود إجابات مستقبلية كاملة وشاملة ومبررة تعاقديًا من شركة Gazprom Export، ستبدأ Eni في التحكيم الدولي على أساس القانون السويدي (كما هو مطلوب بموجب العقود الحالية) لحل الشكوك المتعلقة بالتغييرات التعاقدية التي تتطلبها الاتفاقية الجديدة، بخصوص إجراءات السداد والتوزيع الصحيح للتكاليف والمخاطر.

وتؤكد Eni بشدة أنها ستمتثل لأي تدابير تنظيمية مستقبلية قد تتدخل لمعاقبة تداول الغاز أو الأطراف المقابلة الحالية.