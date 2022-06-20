حملات ترحم على «شهيد الشهامة» بعد حادث طالبة جامعة المنصورة.. «دافع ومتفرجش»

الحادث المأساوي الذي تعرضت له طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها في كلية الآداب، وتخلصه منها مستخدمًا أداة حادة أمام بوابة الجامعة في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أعاد إلى الأذهان قصة الشاب محمود البنا «شهيد الشهامة» والذي راح ضحية دفاعه عن فتاة في الشارع.

حادث «نيرة» يعيد الترحم على محمود البنا

حملات ترحم دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على محمود البنا «شهيد الشهامة» خلال الساعات الأخيرة، بعد حادث طالبة جامعة المنصورة، مستعيدين بطولته في الدفاع عن فتاة تعرضت للضرب من أحد الشباب في الشارع، على الرغم من عدم معرفته الشخصية بها، ليعود ويتربص له القاتل وأصدقاؤه ويطعنونه طعنات متفرقة تنهي حياته.

مشهد إنهاء حياة طالبة جامعة المنصورة أمام بوابات الكلية وسط النهار أمام المارة الذين لم يستيطعوا الدفاع عنها من القاتل، ذكَّر رواد «سوشيال ميديا» بالبطل محمود البنا «شهيد الشهامة»، وتبدأ حملات الترحم عليه وسط تعليقات حزينة عما استيقظوا عليه في حادث اليوم.

رواد «سوشيال ميديا»: «ربنا يرحمك يا محمود»

«بعد حادثة المنصورة نفتكر كلنا محمود البنا، كان بيدافع عن بنت ميعرفهاش» هكذا كتب «حسام درويش» طالبا الدعاء لـ«شهيد الشهامة»، بينما محمد أشرف نشر صورة «البنا» معلقًا: «راح ضحية علشان يدافع عن واحدة ميعرفهاش والناس نسيت اللي عمله كله بيقول يلا نفسي، الشهامة راحت مع محمود البنا والناس بدل ما تدافع بقت تتفرج وتصور».

وكتب «محمود النمل» على صورة «شهيد الشهامة»: «الموقف المؤسف اللي شوفناه النهاردة لما الناس كلها واقفة بتتفرج والجريمة بتتعمل، تخلينا نفتكر محمود البنا اللي رغم صغر سنه إلا إنه ضحى بحياته عشان يدافع عن بنت واحد كان بيتعرضلها قدامه، ربنا يرحمك يا محمود بالرغم من صغر سنك كنت أرجل من ناس كبيرة».

قصة محمود البنا «شهيد الشهامة»

وكانت استيقظت محافظة المنوفية في 9 أكتوبر 2019 على حادث إنهاء حياة محمود البنا «شهيد الشهامة» في أحد شوارع مدينة تلا بالمنوفية، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت للضرب من شاب يدعى «محمد راجح»، الأمر الذي جعل الأخير يتوعد له خاصة بعد أن كتب «البنا» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «ضرب ولد لبنت في الشارع مش رجولة»، الأمر الذي استفز القاتل ليتربص له مع مجموعة من أصدقائه، ويطنعونه طعنات أنهت حياته.