النقض تؤيد الحكم على «راجح وشركاه» في قضية شهيد الشهامة محمود البنا

قضت محكمة النقض بالقاهرة، برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، والمتهم الرئيسي فيها محمد أشرف راجح بالسجن 15 عاما، وثلاثة من المتهمين.

محامي شهيد الشهامة: الحكم أصبح نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه

وقال نضال مندور محامي شهيد الشهامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محكمة النقض رفضت جميع الطعون المقدمة من المتهمين في قضية شهيد الشهامة محمود البنا، وقضت بتأييد الحكم المطعون فيه أمام المحكمة.

وأضاف محامي شهيد الشهامة، أن الحكم الآن أصبح حكما نهائيا وباتا، ولا يمكن الطعن عليه، موضحا أن المحكمة استخدمت أقصى عقوبة على المتهم محمد أشرف راجح وشركاه.

مقتل محمود البنا الشهير بـ«شهيد الشهامة»

وفي 9 أكتوبر 2019، استيقظت محافظة المنوفية، على فاجعة مقتل محمود البنا الشهير بـ«شهيد الشهامة»، أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت للضرب من القاتل محمد راجح، في واقعة هزت الرأي العام، بعدما تسببت «الشهامة والرجولة» في قتل الشاب محمود محمد البنا، الطالب بمدرسة السادات الثانوية، حيث غِيرَته، ورفضه ضرب شاب لفتاة في شارع الشهيد بمدينة تلا، في محافظة المنوفية، ومحاولته منع الشاب الآخر من الاعتداء عليها، وتأكيدا على موقفه الشهم، كتب عبر حسابه على إنستجرام: «ضرب ولد لبنت في الشارع مش رجولة».