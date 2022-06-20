أهل «نيرة» طالبة المنصورة: «عاوزين حق بنتنا ونطالب بالقصاص»

تجمع أهل الطالبة نيرة أشرف، ضحية جامعة المنصورة، التي قتلت، صباح اليوم، على يد زميل لها، عقب مشادة كلامية بينهما، أمام مشرحة مستشفى طوارئ المنصورة، انتظارًا لاستلام الجثمان.

وأعرب الأهالي، عن غضبهم مما فعله المتهم بابنتهم، وطالبوا بعقابه، مؤكدين أنهم لن يتركوا حقها، وأنهم يثقون في القضاء العادل.

عم نيرة أشرف: عاوزين حقها

وناشد عم الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، في بث مباشر لـ«تلفزيون الوطن»، المسؤولين بسرعة القصاص لابنة شقيقه التي قُتلت غدرا: «بناشد الدولة بأكلمها بحساب المتهم والقصاص منه زي ماه أدر دم بنتنا على الأرض لازم يتحاسب، ونارنا مش هتبرد ولا تهدى إلا لما حقها يرجع واللي عمل كده يتحاسب».

أضاف عم الضحية، أن المتهم بقتل نيرة أشرف، ابنه شقيقه تقدم لخطبتها أكثر من مرة وتم رفضه، وتعرض لها بعد ذلك وتحرر محضر في قسم شرطة المحلة، حماية لها من أي تعدي، لافتا إلى أن المتهم هدد خالة الضحية وأعمامها بقتلها إن لم يوافقوا على زواجهما،: «عرفنا الخبر من خلال السوشيال ميديا وكانت صادمة كبيرة لينا كلنا وجينا فورا للمنصورة عشان نشوف بنتنا».

عم نيرة: مغلطش في حقنا ده اعتدى على دمنا ولحمنا

وتابع عم طالبة جامعة المنصورة: «ده مغلطش في حقنا ده اعتدى على دمنا ولحمنا، والقصاص العادل هو الحل، والكاميرات سجلت جريمته وهو ماشي وراها لحد ما طعنها ودبحها وده قتل عمد، ولازم يموت بنفس الطريقة وده شرع ربنا».

وقال نجل عمها، إنه علم بالخبر من فيس بوك: «عرفت من السوشيال ميديا ومكنتش مستوعب اللي حصل وجيت من امتحاني بسرعة لقيت بنت عمي في المستشفى، ونيرة إنسانة محبوبة وجدعة وطيبة مع كل أهلها وأصحابها وهي الاخت الصغيرة لاخواتها وطول عمرنا بنحترمها، وهي كانت رافضة العريس ده وعملت له محضر بعدم التعرض، وهي كانت خارجة في سبيل العلم لما اعتدى عليها وقتلها».