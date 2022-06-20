«إسكان النواب»: قرارات رئيس الوزراء اليوم تحقق اتزانا في السوق العقارية

أعرب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن سعادته بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، إذ ذكر أن القرارات مهمة للغاية لضبط السوق العقارية المصرية.

صدور قرار بتخصيص الأراضي

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الضوابط الجديدة التي أصدرها مصطفى مدبولي، منعت الإعلان عن أي وحدات سكنية جديدة إلا بعد صدور القرار الوزاري بتخصيص الأراضي، وحددت نسب تنفيذ وفقا لمساحة الأرض، وبالتالي هذه الضوابط الجديدة تحقق التوازن للمطور، «هذا القرار مهم جدا وتم الإعداد له بشأن ضبط سوق العقارات، وتم عمل عدة اجتماعات له خلال الفترة الماضية»، موضحًا أنه كان من اللائق أن يكون هناك آليات اتزان في السوق العقارية.

توفير تمويل عقاري سهل وبفائدة مقبولة

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة توفير تمويل عقاري سهل وبفائدة مقبولة واعتماد فلسفة أن الوحدة هي الضامن وليس المطور العقاري، فضلًا عن ضرورة تعاون القطاع المصرفي مع العقاري، وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.