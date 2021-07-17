طارق شكري: «حياة كريمة» يتضمن الـ 17 عنصرا المصنفين دوليا

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه شرف بالمشاركة وحضور الاحتفالية الرائعة لإطلاق المشروع القومي«حياة كريمة» الذي يعتبر أحد أبرز وأهم المشروعات العملاقة التي يشهدها العالم على أرض مصر، مؤكدا أنه لم يسبق أن أطلقت أي دولة مبادرة بهذا الحجم والرؤية والعمق والتنوع والإمكانيات.

شكري: حياة كريمة أبرز وأهم المشروعات العملاقة في مصر

وأضاف «شكري» خلال تصريحات صحفية، أن المشروع يعيد الحياة للريف المصري بعد طول تجاهل ليبني مستقبلاً يختلف عن ما حدث في سبعة آلاف سنة من الحضارة على ضفاف النيل، ويتضمن السبعة عشر عنصرًا المصنفين دوليًا للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مشروع «حياة كريمة» يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يتلخص في التعامل مع ملف هام جدًا وهو يدعم الأمن القومي المصري بتغيير ثقافة المصريين وجعلهم أكثر تمسكًا بأراضيهم وزيادة انتمائهم لبلدهم، قائلا: «إننا كمصريين شهدنا في آخر 50 عامًا نزوحًا من المصريين من القرى والنجوع والأقاليم إلى عواصم المحافظات وإلى القاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص العمل والرزق».

وتابع، يأتي مشروع حياة كريمة بمثابة نقطة التحول لتوفير فرص العمل لهم في قراهم ويحفز حدوث هجرة عكسية إلى الريف، مشيرًا إلى أن المحور الثاني هو لامركزية تقديم الخدمات الحكومية وإتاحتها في الريف مع توفير كل المرافق اللازمة لتجعل حياة المصريين أكثر استقرارًا ورفاهية وراحة، وتوفر فرص التنمية المستدامة وفرص أخرى للتنمية الصناعية والزراعية، لترتفع جودة الحياة في القرى وتضارع المناطق الحضرية.

تحسين حياة 60% من المصريين

وقال «شكري» إن المحور الثالث وهو فكرة بناء الإنسان المصري، موضحًا أن النجوع والقرى في الريف لن تعود مهمشة بعد ذلك، وسيجرى توفير كافة الخدمات من الانترنت فائق السرعة والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والمياه، وزيادة أعداد المدارس لتحسين جودة التعليم ومراكز ومستشفيات للرعاية الصحية، ويتكامل هذا المحور مع أساسيات الحفاظ على الأمن القومي وتعميق انتماء المصريين لمصر، مشيرًا إلى أن 58 مليون مصري يعيشون في القرى ويشكلون 60% من المصريين، سيجرى تحسين جودة الحياة لهم بعد تنفيذ المشروع القومي «حياة كريمة».

وعقب «شكري» على رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية، قائلاً رسالة الرئيس كانت عميقة وتحمل الكثير من المعاني في كلمات قليلة عبرت عمّا يجيش بصدور المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد للمصريين، أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يخضع لآراء أو أهواء من أي دولة كانت، وأن مصر ترحب بالدول التي ترغب في التعاون في مختلف المجالات الصناعية والعسكرية والصناعية، ومن يعوق مصالح بلدنا نرفض التعاون والتعامل معه.

وأشاد «شكري» برسالة السيسي للمصريين بأن الحق في القلق مشروع ولكن لا يرقى أن يكون قلقًا وفزعًا، لأننا لدينا ثقة كبيرة في الرئيس والقيادة السياسة و حكوماتنا وأجهزتنا الأمنية، وما حققته الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية من استقرار وتنمية لم تحدث من قبل، تجعلنا أن نفخر بوعود الرئيس في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وعدم المساس بأمن مصر ومياه النيل، مؤكدًا أن تجديد الرئيس العهد مع المصريين للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا وعدم المساس بحقوقنا، يقابله تفويض وتجديد للتفويض من المصريين لقيادة الوطن داخليًا وخارجيًا وتحقيق الاستمرار في التنمية الاقتصادية والسياسية والمستقبل الذي يليق بالوطن.