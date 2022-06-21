بلاي ستيشن وجوائز مالية للصحفيين الفائزين ببطولة كرة القدم الإليكترونية

تنظم لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف، عضو مجلس النقابة، البطولة الثانية لكرة القدم الإلكترونية، حيث تقام بطولتان، الأولى لشباب الصحفيين وأخرى لأبناء الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كرة القدم الإليكترونية

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنه سوف يتم فتح باب التسجيل من جديد في بطولة كرة القدم الإليكترونية خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 21 يونيو وحتى الأربعاء 22 يونيو 2022، على أن تقام البطولة يوم السبت 25 يونيو 2022 بدءًا من الساعة 1 ظهرًا بمركز شباب الجزيرة، وذلك بتنظيم فنى وتحكيم من Team Occupy esports.

جوائز مالية

وتابعت لجنة الخدمات بنقابة الصحفيين في بيانها: وذلك بجوائز مالية وعينية حيث يتسلم الفائز بالجائزة الأولى جهاز بلاي ستيشن، بالإضافة إلى 12 جائزة مالية للفائزين في بطولتي شباب الصحفيين وأبنائهم، وعلى من يرغب في المشاركة، تسجيل بياناته لدى إسلام محمود مسؤول لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالدور الرابع بالنقابة.