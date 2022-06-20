رئيس التحرير

محمود مسلم

الأزهر ينعى وكيل معهد بالإسماعيلية توفي خلال ذهابه لامتحانات الثانوية

كتب:

إسراء سليمان
08:43 م | الإثنين 20 يونيو 2022
الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

نعى الأزهر الشريف، إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، وكيل معهد تل البلد الإعدادي الثانوي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم خلال توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة القنطرة غرب بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

الأزهر يدعو للمصابين بالشفاء العاجل 

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.

اقرأ المزيد:

كل ما تريد معرفته عن برنامج سند بيت الزكاة والصدقات من الأزهر

عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول بالخارج

الرئيس السنغالي يتطلع لزيارة شيخ الأزهر لبلاده ويشكره لرعاية الطلاب

الأزهر يحذر من المثلية الجنسية في «ديزني»: لا تأمن على طفلك
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.