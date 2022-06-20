الأزهر ينعى وكيل معهد بالإسماعيلية توفي خلال ذهابه لامتحانات الثانوية

نعى الأزهر الشريف، إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، وكيل معهد تل البلد الإعدادي الثانوي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم خلال توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة القنطرة غرب بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

الأزهر يدعو للمصابين بالشفاء العاجل

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.