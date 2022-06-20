انطلاق «ماراثون الثانوية العامة».. ارتياح بين الطلاب بعد امتحانَى «الدين والتربية الوطنية».. وضبط 9 حالات غش

سيطرت حالة من الارتياح على طلاب الثانوية العامة اليوم ، مع بدء أول أيام الامتحانات، بمادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية، وهما مادتان لا تضافان للمجموع، مؤكدين أن الامتحانات سهلة والبداية مبشرة.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة فى محافظة الإسماعيلية إن اليوم الأول مر دون أزمات، خاصة مع سهولة الامتحانات فى أول مادتين.

وخرج الطلاب فى الثانية عشرة والنصف من لجان مدارس الإسماعيلية وعلى وجوههم البهجة، واستقبلهم بعض أولياء الأمور بفرحة لانتهاء اليوم الأول دون أزمات.

وقالت راندا حسن، طالبة فى مدرسة 25 يناير، إن الامتحانات كانت واضحة وسهلة وكان الوقت كافياً للإجابة عنها مع توفير الهدوء فى لجان الامتحانات.

وقالت أميرة سعد إن الامتحانات كانت مُرضية بشكل عام فى يومها الأول رغم الحالة النفسية التى يمر بها الطلاب، مشيرة إلى أن اليوم الأول تسبب فى هدوء أعصابهم واستعدادهم لليوم الثانى، مضيفة أن مادتى التربية الدينية والوطنية سهلتا على الطلاب استقبال الامتحانات الباقية بحالة نفسية أفضل.

وزارة التربية والتعليم: 708 آلاف و478 طالباً وطالبة أدوا اختبارات اليوم الأول.. والعملية مؤمَّنة بالكامل وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا

وأدى الطلاب الامتحانات أمام «2089» لجنة امتحان على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالى 708 آلاف و478 طالباً وطالبة الامتحان، خلال الفترة الأولى فى مادة التربية الدينية، وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة التربية الوطنية.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بإجمالى 1796 طالباً وطالبة، وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان فى مادة التربية الدينية بإجمالى 250 طالباً وطالبة.

جولات مكوكية للمحافظين لمتابعة الأوضاع.. ونائب رئيس عام الامتحان: جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة.. ونتواصل مع المديريات لتأمين مقار اللجان

وحرص المحافظون على متابعة سير وانتظام الامتحانات للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان، والاطمئنان على بدء الامتحان فى الموعد المحدد، دون أى عقبات أو مشكلات.

من جانيه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية، ورصد أى مشكلات قد تحدث.

وأوضح مصطفى خريبة، رئيس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، أن الغرفة على تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية على مستوى المراكز، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل على حلها فوراً.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سير الامتحانات، واطمأن على توفير كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجّه المحافظ بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وتجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يومياً ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتوفير احتياجات الطلاب باللجان، مشيراً إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب قبيل دخول اللجان، فضلاً عن وجود طبيب وزائرة صحية بالمدارس التى بها لجان للثانوية العامة، ووجود سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان.

وقام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب.

وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتى العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلاً عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مدرستى الخارجة الثانوية بنين ونجيب محفوظ الثانوية بنات فى جولةٍ مفاجئة قبل بدء أولى لجان الثانوية العامة للاطمئنان على جاهزية المكان واستعدادات استقبال الطلاب.

ووجّه المحافظ بضرورة توافر أدوات التعقيم على مستوى مدارس المحافظة حفاظاً على سلامة الطلاب، وتوفير المستلزمات المعيشية وكل وسائل الراحة داخل استراحات المراقبين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور جمال حسن، أنه تم الانتهاء من تجهيز 15 استراحة موزعة على خمس إدارات تعليمية بالمحافظة للمراقبين المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال «حجازى» إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمَّنة بالكامل بدءاً من طباعة الأسئلة، ومروراً بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد «4» حالات غش بمحافظات «الغربية والشرقية وقنا وسوهاج»، ورصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى «الإسكندرية وكفر الشيخ» حالتَى غش فى امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وتم رصد «3» حالات غش بمحافظات «السويس، والشرقية، والقاهرة» فى امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، وتم نقل الطالبة «ب. ك. ر» بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.

وأكد محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة، أنّ غرفة عمليات النقابة تلقت تقارير المتابعة من غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأوضحت أن اليوم الأول من أعمال امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل جيد ولم يتم رصد أى شكاوى تثير القلق.

وأشار فى بيان اليوم، إلى أنه يوجد أكثر من 100 ألف معلم يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن غرفة عمليات المعلمين الرئيسية والغرف التابعة لها بجميع المحافظات تعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه المعلمين.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قررت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد «الزناتى» أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وزيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، والتواصل مع كل الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشكلات، حتى يشعر المعلمون بالاستقرار أثناء الامتحانات.

مصرع 2 وإصابة 5 مراقبين بالثانوية الأزهرية أثناء التوجه إلى لجان الامتحان فى القنطرة.. ومصادر: معظم الإصابات كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج

وفى الثانوية الأزهرية، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 مراقبين، فى حادث مرورى وقع قرب مدينة القنطرة غرب، وهم فى طريقهم إلى لجنة الامتحانات.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مرورى أمام قرية الرياح على مدخل مدينة القنطرة غرب، على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعى.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ7 سيارات إلى مكان الحادث لنقل الجثتين إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى. ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وأشارت مصادر طبية إلى أن معظم الإصابات كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

على صعيد آخر، أوضحت مديريات التربية والتعليم فى القاهرة والمحافظات، أن موعد التقديم يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة فى يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول فى الثانوى العام فإنه سيتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، وسيُعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقاً لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفني.