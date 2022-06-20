غرفة عمليات الأقصر: لا شكاوى مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة

أعلن محسن الشامي، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، عن انعقاد غرفة عمليات بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، واستقبال أية بلاغات تخص الامتحانات والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

غرفة عمليات المحافظة لم ترد إليها أي شكاوى

وأكد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات لم تتلقى اية شكاوى، مشيراً إلى أنه يتم إرسال التقارير إلى غرفة العمليات برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أولاً بأول.

5749 طالباً يتقدمون لامتحانات الثانوية بالأقصر

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر 5749 طالباً وطالبة، موزعين على 21 لجنة، حيث أدوا الامتحان اليوم الاثنين، في مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، على أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء غداً الثلاثاء 21 يونيو، ثم يحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2022، يوم الأحد 26 يونيو، بأداء الامتحان في مادة اللغة العربية.