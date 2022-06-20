القبض على 4 طلاب جدد متهمين بـ الغش في امتحانات الثانوية العامة

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 طلاب جدد متهمين بـ الغش في امتحانات الثانوية العامة، بمحافظات «القاهرة – السويس – الشرقية – سوهاج».

تفاصيل القبض على الطلاب

وتبين اضطلاعهم ببث أسئلة امتحان إحدى المواد عبر شبكة الإنترنت عقب بدء موعد الامتحان باستخدام هواتفهم المحمولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانوية حيالهم.

وبعد ضبط 5 طلاب بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وصل بذلك عدد المضبوطين في ذلك السياق إلى 7 طلاب، خلال يوم واحد.

«الداخلية»: طلاب من 3 محافظات وراء وقائع الغش في امتحان الثانوية العامة

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، صباح الاثنين، بشأن تداول بعض أسئلة امتحان إحدى المواد بالثانوية العامة، عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي «تليجرام».

3 طلاب وراء تسريب الامتحان

وأشار البيان إلى أنّه بالفحص والتنسيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، تبين اضطلاع 3 طلاب بمحافظات «الغربية – الشرقية – قنا» ببث الأسئلة المشار إليها باستخدام هواتفهم المحمولة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.