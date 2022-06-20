بعد جريمة طالبة المنصورة.. استشاري مخ وأعصاب تكشف خطورة «الاستروكس»

جريمة بشعة شهدها محيط جامعة المنصورة اليوم، بعد إقدام شاب على إنهاء حياة طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة في الشارع، وأثارت الواقعة حالة من الذعر والفزع بين الجميع، واستشاط لها الشارع المصري والرأي العام بسبب وحشيتها وقسوتها، خاصة في ظل تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يرصد تفاصيل جريمة المنصورة التي وقعت صباح اليوم.

حادث طالبة جامعة المنصورة

وبحسب ما جاء في التحريات الأولية، فإن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم طالبة جامعة المنصورة، يتعاطى مادة «الأستروكس» المخدرة، وسبق أن افتعل مع المجني عليها عدة مشكلات من قبل في الجامعة، كما تسبب في مشكلات لها في محل إقامتها التابع لقسم شرطة المحلة أول بمدينة المحلة الكبرى، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم كتب عدة منشورات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن المجني عليها قبل ذلك، وتدخل الأهل وعقدوا جلسة عرفية وتم بعدها حذف المنشورات التي نشرها.

خطورة الاستروكس

وحول خطورة الاستروكس وعلاقته بجريمة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، تقول الدكتورة هدير ناجي، استشاري أمراض المخ والأعصاب، بمستشفى المنصورة الدولي، إن مخدر الإستروكس من أخطر المواد المخدرة، كونه مواد مركبة، تتكون من مجموعة من المخدرات، تتسبب في أعراض أخطر بكثير من أنواع المخدرات الأخرى.

أضرار الاستروكس على المخ

وأكدت «ناجي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الاستروكس له تأثير مباشر على المخ، إذ يؤدي تعاطيه لحدوث الهلاوس السمعية والبصرية بسبب تأثيره على مراكز المخ، كما أن تعاطي الاستروكس يؤدي إلى صعوبة في التحكم بالأطراف، وحدوث الشلل الرعاش بسبب تأثيره على الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن مدمن الاستروكس ربما يصاب بفقدان جزئي ومؤقت للذاكرة، وربما يكون فقدانًا نهائيًا نتيجة تخديره المستمر للجهاز العصبي، ما يؤدي لموت وتدمير ملايين الخلايا العصبية.

أضرار الاستروكس النفسية

وأضافت استشاري المخ والأعصاب، أن مخدر الاستروكس يسبب أضرارًا على الصحة النفسية، إذ يعاني متعاطوه من التوتر والقلق المستمر، والاكتئاب والحزن الشديد، ويكون لديهم ميل كبير للانتحار بسبب التغيرات التى يتركها المخدر على مراكز الإحساس والشعور، كما يتصف مدمن الاستروكس بالعدوانية الشديدة في التعامل مع الآخرين، ويتصرف بطريقة غريبة بسبب الهلاوس التي يراها، بالاضافة إلى تفضيل الوحدة وعدم الرغبة في الانخراط مع الآخرين، والشعور باللامبالاة والسلبية، كما يحدث لدى متعاطي الاستروكس تشنجات ونوبات من الذعر.

مقتل طالبة المنصورة

ويظهر المتهم في الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، وهو يوجه للمجني عليها عدة طعنات أمام أعين المارة في الشارع بعد خلافات نشبت بينهما ورفض الضحية الزواج من المتهم ويدعى محمد عادل.