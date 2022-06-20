الديهي عن واقعة طالبة المنصورة: ذبح لكثير من التقاليد الجامعية المقدسة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على واقعة ذبح طالب بجامعة المنصورة لزميلته نيرة أشرف طالبة كلية الآداب أمام الجامعة، «خبر مؤسف للغاية ويثير الشفقة والحزن والقلق»، كما تساءل: «ماذا جرى للمجتمع المصري؟، وما الأسباب الحقيقية لشيوع فكرة العنف بين الأزواج والأهل والأصدقاء، ماذا جري للمصريين؟»، موضحًا أنه يستشعر أن هناك مشكلة يجب أن تعالج بشكل غير تقليدي وغير كلاسيكي، كما أنه لا يجب البحث عن أسباب الواقعة لأنها ستكون سطحية.

لا يجب البحث عن أسباب الواقعة لأنها ستكون سطحية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه يجب البحث عن سبب تجرؤ الناس على بعضهم البعض، ولماذا لم يعد هؤلاء في خشية من الإعدام، ولماذا ساد العنف وفقد البعض عقولهم؟، مؤكدًا أن هذه الواقعة ليست مجرد ذبح لفتاة، وإنما حادث جلل وذبح لكثير من التقاليد الجامعية المقدسة، موضحًا أن جامعة المنصورة أصدرت بيانًا علقت فيه على حادث ذبح طالب لزميلته أمام بوابة الجامعة.

رئيس جامعة المنصورة أخطأ والمستشار الإعلامي غير جدير

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن رئيس جامعة المنصورة أخطأ والمستشار الإعلامي غير جدير، فالقضية ليست في المكان الذي ذبحت فيه الفتاة، ويجب أن يكون البيان يليق بعظم الكارثة، فلن يفرق أن الفتاة ذبحت داخل أم خارج سور الجامعة، ففي النهاية هي طالبة جامعية وطالب جامعي والواقعة حدثت أمام الجامعة، وكان يفترض أن يبدأ بيان الجامعة بتقديم العزاء لأسرة الطالبة، موضحًا أن رئيس الجامعة لم يتهم بشيء، وكأنه يغسل يده من الجريمة برغم أنه لم يوجه له أي اتهام.

ما يجري في المجتمع حالة من استحسان القتل

وأوضح أن هذا البيان غير موفق شكلًا ومضمونًا، و ما يجري في المجتمع حالة من استحسان القتل والابتعاد بالكلية عما كان يحكم المجتمع من تماسك أسري، فما يجري يدعو للقلق على الأسرة المصرية، معقبًا: «هي وسائل الإعلام ومواقع التواصل شماعة لجميع المسؤولين نتحرى الدقة في إيه، فهذه واقعة حصلت وننقلها».