فيديو فتاة المنصورة يثير غضب رواد التواصل وقرار بمنع تداوله

أثار الفيديو المتداول لواقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه تم تداوله على نطاق واسع، الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة، نظراً لبشاعة المحتوى، حيث أصيب عدد من رواد مواقع التواصل بحالة نفسية سيئة، بعد مشاهدة الفيديو الصادم.

فيديو طالبة جامعة المنصورة يثير الغضب

ويحتوي فيديو طالبة المنصورة على واقعة قتل الطالبة «نيرة» على يد زميلها، أمام أسوار الجامعة في وضح النهار، ويتضمن الفيديو قيام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات، عقب ذلك سدد لها طعنه نافدة في الرقبة، أودت بحياتها عقب وصولها إلى مستشفى المنصورة العام.

قرار بمنع تداول فيديو طالبة المنصورة

وأصدر النائب العام، قبل قليل، بياناً أهاب فيه المواطنين بعدم تداول مقطع فيديو طالبة جامعة المنصورة، وتقديم أي مقاطع مصورة للجهات المختصة، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.

الشباب التقطوا فيديو لواقعة قتل فتاة المنصورة

وقال أحد شهود العيان إن المقطع المتداول الذي يظهر مقتل طالبة جامعة المنصورة قام بعض الطلاب بالتقاطه من المدينة الجامعية، حيث يوضح واقعة قتل الطالبة «نيرة»، مشيراً إلى أن الشاب كان يستقل دراجة بخارية، ودار حديت بينه وبين الطالبة، عقب ذلك سدد لها عدة طعنات متفرقة، ثم قام بنحر عنقها أمام أعين المارة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع.

ارتفاع الصراخ عقب قتل فتاة جامعة المنصورة

وذكر شاهد عيان آخر على واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة، أنه فوجئ بسماع صوت الصراخ، مشيراً إلى أنه فوجئ بعدد من الفتيات يهرولن إلى داخل الجامعة، في حالة من الصدمة، نظراً لبشاعة المنظر.

وتابع أنه أسرع إلى خارج أسوار الجامعة، حيث فوجئ بالفتاة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عقب طعنها عدة طعنات بالقرب من بوابة الجامعة، وأضاف أن عدداً من الشباب قاموا بالتعدي على الشاب المتهم بقتل فتاة جامعة المنصورة، الأمر الذي أحدث به عدة إصابات، نقل علي أثرها إلى المستشفى.

علاقة عاطفية بين طالبة جامعة المنصورة والمتهم

وأشار أحد الشهود، خلال بث مباشر أجرته «الوطن» من مسرح جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة، إلى أن هناك علاقة عاطفية بين الشاب والفتاة منذ فترة، إلا أنهما انفصلا وقررت الارتباط بآخر، مضيفاً أنه أرسل لها عدة تهديدات إلا أنها لم تبال، حتى صباح اليوم، قرر المتهم إنهاء حياتها بطريقة بشعة في وضح النهار، بالقرب من بوابة الجامعة.

حديث بين المتهم وفتاة جامعة المنصورة

وتابع قائلاً: «كانوا واقفين مع بعض في حالة طبيعية، ولكن انقلبت الأمور وأصواتهم ارتفعت، وقام بطعنها»، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة انقضوا عليه، وسددوا له عدة ضربات، نقل على أثرها للمستشفى، تحت حراسة الشرطة.

وتابع أن المتهم بعد قيامه بقتل الفتاة، حاول إنهاء حياته، حيث سدد لنفسه طعنة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مشيراً إلى أن الشاب يبدو عليه التخطيط للواقعة منذ فترة، حيث أسقط المجني عليها أرضاً، ثم اعتدى عليها مباشرةً، وحاول الهرب.