عم طالبة المنصورة نيرة أشرف: «قولولي في شرع مين يقتلها علشان رفضت زواجه»

دخل محمد أحمد، عم طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، والتي قُتلت على يد زميلها، اليوم في الشارع أمام المارة بالقرب من سور الجامعة، في نوبة بكاء شديد أثناء مداخلة هاتفيه له على الهواء، موضحًا أن الجاني هو زميل الراحلة في نفس الكلية، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة ورُفض.

وقال عم طالبة المنصورة باكيًا: «في شرع مين يقتلها عشان رفضت الارتباط به؟ الناس بقت بتقتل ببساطة كدة؟.. دا قتلها في الشارع بكل سهولة كأنها فرخة، قتل فرحتنا بكل حاجة حلوة».

أحمد: نطالب بالقصاص العادل وأخذ حق نيرة بشكل علني

واستنكر «أحمد»، واقعة مقتل ابنه شقيقته الطالبة نيرة أشرف، مطالبًا بالقصاص العادل وأخذ حقها بشكل علني: «زي ما نيرة اتقتلت، المفروض يكون فيه قصاص ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة مماثلة».

عم الطالبة نيرة ينهارعلى الهواء

واستمر عم طالبة المنصورة نيرة أشرف، في البكاء، حتى انتهاء المكالمة، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطعا مصورا للحظة قتل شاب لزميلته طالبة جامعة المنصورة، أمام إحدى البوابات، بينما جرى القبض عليه وبدء التحقيق معه تمهيدا لمعرفة دوافع ارتكابه الجريمة.

وشهدت محافظة الدقهلية، اليوم، واقعة قتل بشعة أمام المارة بالقرب من بوابة جامعة المنصورة، وسادت حالة من الحزن بين الطلاب خاصة عقب تداول مقطع مصور للحظة قتل الطالبة نيرة أشرف.