بدء التحقيق مع المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

بدأت جهات التحقيق في الدقهلية التحقيقات مع المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، لبيان دوافع ارتكابه للجريمة البشعة التي أودت بحياة فتاة في عمر الزهور، أمام بوابة الجامعة.

مقتل طالبة أمام بوابة جامعة المنصورة

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين، وطعن طالبة بجامعة المنصورة.

ووفقًا للبلاغ، فإن المتهم اعتدى بالسكين على طالبة جامعة المنصورة، من منطقة الرقبة، وأمسك به الطلاب والمارة والأمن الإداري، وانهالوا عليه بالضرب، أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، من ناحية حي الجامعة.

مشادة كلامية أسفرت عن مقتل الفتاة

في صباح اليوم، استقل المتهم والمجني عليها، ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة، ترجّل خلفها المتهم، وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور.

وأظهرت صورة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفتاة غارقة في دمائها، كما أظهرت صورة متداولة المتهم عقب الإمساك به.