آخر 60 ثانية في حياة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة: طعنها قبل ضربة الرقبة

شهدت بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، واقعة مؤسفة، حيث اعتدى شاب على زميلته الطالبة نيرة أشرف بطريقة بشعة، مستخدما سلاح أبيض نحرها به من منطقة الرقبة، وتداول بعض الطلاب مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء الشنيع.

شهود قتل طالبة جامعة المنصورة

وأجرت «الوطن»، بثا مباشرا، مع شهود عيان من الطلاب بمحيط موقع الجريمة، إذ كشف أحدهم، إن الجاني أمسك بالسكين وطعن نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وحينما سقطت على الأرض اعتدى عليها بالسكين من منطقة الرقبة، فيما أضاف آخر، أنه كان معه موتوسيكل: «مسك السكينة وضربها في بطنها، وبعد ما وقعت على الأرض ضربها من الرقبة، وتوفت على الفور، أمام بوابة الجامعة».

المتهم حاول الاعتداء على أمن الجامعة

قال عبد الرحمن، طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، إنه بمجرد انتهائه من الامتحان، سمع عن الواقعة وشاهد الفيديوهات الخاصة بها: « شوفت الفيديوهات، منظر بشع ومن غير أي رحمة في المكان ده، ونزل عليها بالسكينة وقعد يضربها لحد ما بتاع الأمن جه، وحاول يمسكه، لكنه استمر في ضربها بالسكينة، حتى بعد ما وقعت على الأرض، وحاول الاعتداء على رجال أمن الجامعة، مفيش سبب ومبرر يخليه يعمل كده، ومفيش إنسان عاقل وطبيعي يعمل الكلام ده، وهو في كامل قواه العقلية، وهما الاتنين أصلا مش من هنا».

الناس اللي معدية مكانوش مستوعبين

أضاف عبد الرحمن: «الناس اللي معدية مكانوش مستوعبين اللي بيحصل قدامهم، إحنا مصدومين، نفس حادثة الإسماعيلية ونفس البشاعة ونفس الطريقة، أنا مصدوم ومذهول ومش مصدق، ويا رب ينال جزاءه علشان يكون ردع لأي حد يفكر يعمل كده، علشان محدش يعمل كده في وسط الشارع وفي عز النهار، دمر مستقبله، ودمر البنت وأهلها، أتمنى ياخد جزائه بأسرع وقت، لازم يتعدم ويتشنق 100 مرة».

وأوضح أحد المارة: «أنا كنت موجود وحضرت الحادثة، الطالبين كانوا نفس السن ومن بلد واحدة، وفضل وراها وضربها عدة طعنات، والناس ضربوه، لكن البنت توفت، والناس في حالة من الحزن، ومش عارفين اللغز، إيه اللي خلاه يعمل كده، وكان بيهدد الناس بالسكينة علشان مينقذوش البنت، والبنت ماتت على الفور، والإسعاف خدتها بس كانت ماتت».