لحظة خروج جثمان نيرة من مشرحة المنصورة.. مشاهد محزنة

خرج منذ قليل، جثمان الطالبة نيرة أشرف، التي قُتلت اليوم الاثنين أمام جامعة المنصورة، على يد زميلها، من مشرحة مستشفى المنصورة العام، وسط حالة من الحزن الشديد لأسرتها وأقاربها وأصدقائها، بعدما أنهت أسرتها إجراءات تصريح الدفن، وسوف تُشيَّع جنازتها اليوم وسط الآلاف من أهالي المنطقة لدفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة المحلة.

تحقيقات مقتل الطالبة نيرة مستمرة

وفي بيان أصدرته النيابة العامة، منذ ساعات قليلة ذكرت فيه أن المستشار النائب العام أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها، وكانت قد تلقت إخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها، بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة الجامعة، وألقي القبض عليه متلبسا بالجريمة وبحوزته الأداة.

سماع أقوال فردي أمن الجامعة

كما أنها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، فضلا عن استماعها لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذين أكدا اعتداء المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.