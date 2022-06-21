خبير: العاصمة الإدارية رفعت من قيمة مدينة بدر السكنية

قال المهندس خالد فاروق الخبير في مجال التطوير العقاري، أن مدينة بدر تعد من إحدى المدن والمناطق المتميزة في الاستثمار العقاري والسكن خاصه في الوقت الحالي نظرا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحي المتميز في مدينة بدر يعد من أحد الأماكن والمناطق التي من الممكن السكن فيها.

وأشار إلى أن خلال الفترة الماضية شهد السوق العقاري عدد من الضغوط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بدورها على جميع السلع مثل الحديد والاسمنت مما تسبب في أزمة سوقية وانخفاض المعروض، حيث أن الحرب عقب الأزمات الصحية بسبب فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على السوق العقاري المصري بشكل كبير.

الانتهاء من 85% من الحي المتميز بمدينة بدر

وأشار إلى أنه تم انتهاء من 85% من عدد من المشروعات في الحي المتميز بمدينة بدر بالرغم من الازمات التي تم المرور بها.

وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الذهب كاتجاه للاستثمار فإن العقارات مرتفع بشكل كبير وملحوظ خاصة وأنه عقار لديه عمر طويل.

العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متجددة

ومن جانبه قال محمد عبد الحميد الخبير في التسويق العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مدينة متجددة وكل يوم في تطور في الإنشاءات والتي تعمل بشكل سريع وملحوظ.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الشراكة مع المستثمرين الأجانب في العديد من المشاريع الاستثمارية العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة أعطى العديد من المصداقية والشفافية للشركة.

وأشار إلى أن تعدد المشاريع والقطاعات استطاع أن يزيد من فرص الاستثمار سواء كانت وحدات تجارية أو إدارية أو سكنية أو فندقيه