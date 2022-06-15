خبراء عقاريون: الاستثمار الفندقي ينافس بقوة في العاصمة الإدارية الجديدة

قال كريم محمد الخبير العقاري، إن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر من أفضل سبل الاستثمار في الوقت الحالي، خاصة وأن الأنظار تتجه نحوها في الوقت الراهن، خاصة وأن الدولة تدعمها بشكل كبير وكذلك الموقع الخاص بها ومساحتها.

القطاع الفندقي في العاصمة الإدارية

وأضاف «كريم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي إحدى أهم المناطق التي يمكن العمل فيها كاستثمار تجاري من خلال العلامات التجارية المعروفة التي يمكن استغلالها وفتح فروع لها في العاصمة، والتي تركز بشكل كبير على المناطق والأماكن التي ستفتتح فيها فروعها.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي في العاصمة الإدارية من أهم وأغلى الاستثمارات الحالية، ويعمل بشكل كبير على جذب الكثير من المستثمرين، وهو الاتجاه الجديد للاستثمار في مصر والعاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الطرق الرئيسة والمواصلات أبرز متطلبات العلامات التجارية

وأضاف ماجد عاشور الخبير العقاري، أن دخول المستثمرين والعلامات التجارية في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي من خلال اختيار المناطق التي تتواجد على الطرق الرئيسية والقريبة من المواصلات، موضحا أنه لجذب تلك العلامات للاستثمار، يجب أن يتم تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الطرق التي يتم الاستثمار بها في العاصمة الادارية الجديدة، من خلال فتح أسواق ومحال تجارية وإدارية، موضحا أن العائد الأفضل والاتجاه الأفضل كاستثمار هو العائد التجاري كما أن الاستثمار في القطاع الفندقي من أبرز الاستثمارات في العاصمة الإدارية.