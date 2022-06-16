خالد الحسيني: العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ مشروع العاصمة الجديدة، تم تمويله بالكامل من خارج ميزانية الدولة، حيث رفضنا الحصول على تمويل أو قروض من البنوك حتى لا نحصل على مليم من ميزانية الدولة، وتم تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة برأس مال بسيط: «انتهينا في مدة زمنية قياسية من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها الحي الحكومي وحي المال والأعمال، كما نجحنا في الانتهاء من إنشاء عدد من الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة نحو 6 ملايين مواطن».

العاصمة الإدارية ساهمت في جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية

وأضاف «الحسيني»، خلال جولة تفقدية داخل مبنى وزارة الطيران المدني، أن العاصمة الإدارية ساهمت في جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية في مشروعات مختلفة، ولدينا مستثمرين من كل أنحاء العالم، ومختلف المجالات والتخصصات، مؤكداً أن «العاصمة الإدارية» وفرت آلاف فرص العمل المباشرة، ووقعنا نحو 600 عقد مع مطورين عقاريين، ومستثمرين بواقع 600 مشروع توفر فرص عمل للجميع.

وتابع الحسيني: «العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن البوصلة الأولى للمستثمرين، ولدينا نصيب الأسد من حجم السوق العقارية»، مشيراً إلى أن المطور العقاري الذي حصل بالفعل على قطعة أرض، يأتي إلينا لشراء قطعة أخرى، نظراً لوجود رغبة حقيقة من المواطنين للانتقال للعاصمة باعتبارها المستقبل والأمل الحقيقي لكل المصريين.

تسليم الوزارات بالحي الحكومي

ولفت إلى أن هناك جامعات تعمل بالفعل، ومدارس تعمل بالفعل، والبنك الأهلي المصري بدأ نشاطه بالفعل، وجاري الآن العمل على تسليم الوزارات بالحي الحكومي، مشيرا غلى أن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لا ينتهي، ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشكل دائم في العاصمة الإدارية الجديدة سرع وتيرة العمل، وساعد على سرعة الإنجاز، ومن المنتظر أن يتم وصول خدمات النقل الجماعي قريبا عبر المونوريل والقطار الكهربائى، ومنظومة النقل الجماعي الذكية.