دراسة تحذر: ارتفاع درجة حرارة المناخ خطر مقبل ينذر بكارثة عالمية

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن ارتفاع درجة حرارة المناخ يمكن أن تتسبب في كارثة عالمية، كما يمكن أن يوفر القطب الشمالي الخالي من الجليد بدائل تجارية مهمة لطريق البحر الشمالي الذي تسيطر عليه روسيا، وذلك بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

تعريض أنواع الكائنات للخطر

وتشير النماذج المناخية إلى أن أجزاء من المحيط المتجمد الشمالي التي كانت مغطاة بالجليد على مدار العام ترتفع درجة حرارتها الآن بسرعة كبيرة، ومن المحتمل أن تكون خالية من الجليد لأشهر متتالية في غضون عقدين من الزمن، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، وأقر الباحثون بأن هذا التحول الدراماتيكي سيؤدي إلى تعريض أنواع الكائنات التي تعيش في درجات حرارة دون الصفر للخطر.

زيادة الملاحة في القطب الشمالي بدرجة كبيرة

وتابعت الدراسة أن هذه الظروف ستزيد أيضًا من قابلية الملاحة في القطب الشمالي بدرجة كبيرة بحلول عام 2065، وكتبت المؤلفة الرئيسية أماندا لينش، أستاذ علوم الأرض والبيئة والكواكب في جامعة براون: «لا يوجد سيناريو يكون فيه ذوبان الجليد في القطب الشمالي خبرًا سارًا».

وأضافت: «لكن الحقيقة المؤسفة هي أن الجليد يتراجع بالفعل، وهذه الطرق تنفتح، ونحن بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل نقدي في الآثار القانونية والبيئية والجيوسياسية».

يذكر أن «لينش» وزملاءها عملوا على تصميم سيناريوهات ملاحة بناءً على النتائج المحتملة المختلفة للجهود العالمية لإحباط تغير المناخ في السنوات القادمة.

وحددت توقعاتهم أنه ما لم يقيد قادة العالم الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية «2.7 درجة فهرنهايت» على مدى السنوات الـ 43 المقبلة، فمن المرجح أن يفتح تغير المناخ طرقًا بحرية جديدة عبر المياه الدولية بحلول منتصف القرن، وقد يكون لمثل هذه التغييرات آثار كبيرة على كل من التجارة العالمية والسياسة العالمية، وفقًا للمؤلف المشارك تشارلز نورشي، مدير مركز المحيطات والقانون الساحلي في كلية الحقوق بجامعة مين وباحث زائر في جامعة براون، وقال نورشي إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقعة في عام 1982، زادت من سلطة الدول الساحلية في القطب الشمالي على طرق الشحن الأساسية.