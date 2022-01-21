الأرصاد الجوية تنشر صورة للغطاء الثلجي الكثيف: تدفقات من القطب الشمالي

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منذ قليل، صورة للغطاء الثلجي الكثيف، الذي تعرضت له دول شرق حوض البحر المتوسط، مما نتج عنه تساقط ثلوج كثيفة على بعض الدول العربية.

وأضافت الهيئة، أنه في النصف الثاني من شهر يناير 2022، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوباً من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

وتابعت الأرصاد: وتٌظهر هذه الصورة التي حصل عليها أحد أقمار «كوبرنيكوس» في 20 يناير الغطاء الثلجي في تركيا ولبنان وسوريا.

كتلة هوائية باردة على كافة أنحاء الجمهورية

كما نوهت الهيئة صباح اليوم، إلى درجات الحرارة انخفضت بشكل أكبر على بعض الدول مثل «تركيا، سوريا، لبنان، والعراق»، وتساقطت الثلوج هناك على نطاق واسع، تجمدت معها الحيوانات في تركيا، وذلك بالتزامن مع الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية خلال فترتي الليل والنهار نتيجة الهواء البارد القادم من جنوب أوروبا، صاحبها انخفاض ملموس وملحوظ في درجات الحرارة ولا سيما في فترة الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة، أن السبب في ذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفعة علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا، تستمر هذه الأجواء على المنطقة لمدة أسبوع قادم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن المصرية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أنحاء الجمهورية كافة على النحو التالي، حيث سجلت الصغرى على القاهرة 8 مئوية:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

نويبع 18 10

طابا 16 10

كاترين 08 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11