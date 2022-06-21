النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في مصرع شاب سقط من أعلى برج القاهرة

أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مصرع شاب سقط من أعلى برج القاهرة، وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.

شاب أنهى حياته

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أنهى شاب حياته قفزًا من أعلى برج القاهرة وتوفي في الحال، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بسقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة ومات في الحال عقب سقوطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ معرفة هوية الشاب.