إيه اللي جاب برج القاهرة في المنوفية؟.. مجسم طوله 13 مترا بـ18 ألف جنيه

ظهر مجسم كبير لبرج القاهرة في أحد قرى محافظة المنوفية وتحديدا «شبرا بلولة»، وهو ما لفت أنظار المارة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صورته مندهشين من صناعة برج خشبي بهذا الحجم، إذ يصل ارتفاعه إلى 13 مترا.

حالة الجدل التي أثارها البرج فسرتها «الوطن»، إذ تبين أن ورشة متخصصة في صناعة الأخشاب في القرية صنعت هذا المجسم لأحد زبائنها.

قصة إنشاء مجسم خشبي لبرج القاهرة بالمنوفية

وقال محمد صبيح، مالك ورشة أخشاب بالقرية، إن أحد الزبائن طلب منه إنشاء مجسم كبير من الخشب لبرج القاهرة بارتفاع 13 مترا، لعرضه في أحد أماكن التصوير الخاصة به، موضحا أنه بدأ في تنفيذ الفكره قبل عدة أيام رفقة أشقائه الأربعة، وأنهوا 80% منه، مضيفا أن تكلفة المجسم مرتفعة تصل إلي 18 ألف جنيه، بسبب كمية الأخشاب المستخدمة في صناعته.

طريقة عمل المجسم الخشبي

وأضاف «صبيح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجسم برج القاهرة، تم عمله عن طريق ماكينات حديثة لتقطيع الأخشاب، بنظام الأماكن المفرغة وباستخدام «الكبس»، مضيفا أن الهدف من هذه النماذج هو الفخر بالمعالم المصرية التي يرغب المواطنون في رؤية نماذج مصغرة مشابهة لها.

وتابع، أنه صنع عدد من المجسمات كبيرة الحجم في المنوفية من قبل، مثل برج إيفل، وكذلك برج الساعة بارتفاع 15 مترا، مؤكدا أن مدرسة في قرية قريبة شاهدت مجسم برج القاهرة وطلبت إنشاء برج مماثل له لوضعه في المدرسة، مشددا على أن التكلفة مرتفعة ولكن المجسم مطلوب بشكل مستمر.