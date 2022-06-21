أخبار عربية: انطلاق «الأسد الإفريقي 2022» بالمغرب.. واعتماد الإنجليزية في المرحلة الابتدائية بالجزائر

شهدت عدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها إطلاق الولايات المتحدة والمغرب، أمس الاثنين، تدريبات «الأسد الإفريقي 2022»، كما شهدت الجزائر وللمرة الأولى في تاريخها، توجيه رئيس البلاد، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، فيما كشفت الإمارات عن خطط استغلال موقع معرض «إكسبو 2020» الدولي في دبي، وسيتم تحويلها إلى «مدينة إكسبو دبي» مع الاحتفاظ بأجنحة مصر والسعودية والمغرب.

قيادة «أفريكوم»: «الأسد الإفريقي» يهدف إلى تقوية القدرات الدفاعية

وأمس الاثنين، أطلقت الولايات المتحدة والمغرب، أمس الاثنين، تدريبات «الأسد الإفريقي 2022»، وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، المعروفة باسم «أفريكوم»، أنه جزء من هذه التدريبات يقام إلى جانب المغرب في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف جندي من 10 دول بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا وبريطانيا بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومن 15 بلدا شريكا، بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.

وأوضحت «أفريكوم»، أن التدريبات تهدف إلى تقوية القدرات الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للدول والمنظمات الإرهابية.

وجه رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية للمرة الأولى في التاريخ الجزائري، وقال مجلس الوزراء في بيان، عقب اجتماع ترأسه تبون، إن الأخير أمر باعتماد الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية.

الإنجليزية ستصبح ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية

وبموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أجرى وزير خارجية البلاد، رمطان لعمامرة محادثات ثنائية مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة «الدول العربية»، الذي يزور الجزائر لمدة يومين، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، بخصوص التحضير لـ القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن من المنتظر أن يعقد لعمامرة مع أبو الغيط جلسة عمل موسعة، اليوم الثلاثاء.

وفي الإمارات، كشف مسؤولون عن خطط لاستغلال موقع معرض «إكسبو 2020» الدولي في دبي، وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي في مركز المعارض، إن أصول الموقع سيتم تحويلها إلى «مدينة إكسبو دبي» كمدينة صديقة للبيئة تضم شركات تجارية وجهات ومؤسسات أخرى.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري أحمد الخطيب، أن أجنحة مصر والسعودية والمغرب وباكستان وبلجيكا ودول أخرى سيتم الاحتفاظ بها، كما أن 80% من الأصول الحالية للمعرض سيتم الاحتفاظ بها وإعادة توظيفها.

«مدينة إكسبو دبي» الجديدة ستكون متاحة للمشاة

وأشار الخطيب، إلى أن المدينة الجديدة ستكون متاحة فقط للمشاة والعربات التي تجرها الخيل والدراجات الهوائية، مضيفا أن سيتم الاحتفاظ بعدد من أكثر مناطق الجذب في المدينة الجديدة مثل «قبة ساحة الوصل»، المشهورة بـ «قلب إكسبو 2020 النابض».

وفي ليبيا، وقعت وزيرة خارجية البلاد، نجلاء المنقوش، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم مع معهد «الولايات المتحدة للسلام»، لدعم عملية الاستقرار في البلاد، ونصت مذكرة التفاهم، على تنفيذ برامج تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».