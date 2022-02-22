افتتاح متحف المستقبل في دبي.. «مركز علمي وفكري من نوع جديد»

احتفت وسائل الإعلام الإماراتية، بخبر افتتاح متحف المستقبل في دبي، من جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرة إلى أنه يكون أكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه.

افتتاح متحف المستقبل في دبي

ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية في تغطيتها لنبأ افتتاح متحف المستقبل في دبي، المتحف بأنه أجمل مبنى على وجه الأرض، ويكون مركزا علميا وفكريا من نوع جديد، وأكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه، ضمن رؤية مُعمَّقة تسعى إلى حشد العقول والباحثين والعلماء والخبرات والطاقات الفكرية والإبداعية في المنطقة والعالم.

وجاء افتتاح متحف المستقبل بدبي في احتفالية ضخمة أقيمت بساحة متحف المستقبل في دبي، بحضور ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قال إن افتتاح متحف المستقبل في دبي رسالة أمل وأداة تغيير ومنصة علمية عالمية وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعا.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن متحف المستقبل في دبي هو ترجمة للخيال الإنساني، وتجسيد للإرادة الإماراتية التي تواصل التفوق على نفسها، موضحا أن متحف المستقبل يكون ملتقى للعقول والباحثين والعلماء والخبرات والطاقات الفكرية والإبداعية من كل أنحاء العالم.

متحف المستقبل في دبي.. مختبر معرفي لمدن وحكومات المستقبل

وفي السياق نفسه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إن متحف المستقبل يكون مختبرا معرفيا وفكريا لمدن المستقبل وحكومات المستقبل، ويرسخ تفوّق دبي المستقبلي، مؤكدا أن دور متحف المستقبل يكون أساسيا في رسم خارطة الطريق لكافة القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دبي، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

ومن جانبه، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إن محمد بن راشد أراد عبر متحف المستقبل مأسسة استشراف المستقبل واستكشاف فرصه والاستفادة منها في ترسيخ تنافسية الوطن.

وأضاف: «نسعى من خلال متحف المستقبل إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة، واستشراف حلول علمية وعملية لتحديات الغد».