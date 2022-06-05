الرئيس الجزائري يقرر خفض تكلفة الحج لهذا الموسم بسبب الظروف الاقتصادية

تدخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، لخفض تكلفة الحج هذا الموسم، وقرر أن تكون بمقدار 100 ألف دينار جزائري، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته صحيفة النهار الجزائرية.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أن مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون وافق على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة، إذ جرى التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى قلق الحجاج الجزائريين بشأن ارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.

قرار خفض تكلفة الحج يسري بأثر رجعي في الجزائر

وفي نفس السياق، أصدر الرئيس الجزائري تعليمات لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج، أي أن قرار خفض التكلفة يسري بأثر رجعي.

وكان توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، كشف عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة في ظل إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، إذ يمكن من خلال الخدمة ذاتها التقديم من خارج السعودية، حيث تصدر تأشيرة الزيارة للعمرة خلال 24 ساعة.

مليون حاج من داخل وخارج المملكة العربية السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية قررت مؤخرا رفع العمل بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا والتي كان على رأسها إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي والتي شملت جميع المساجد فيما بينها المسجدين الحرام والنبوي.

وعقب تلك القرارات، أعلنت السعودية عن فتح الباب أمام الحجاج من خارج المملكة وذلك بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ وصلت أمس أول بعثة حجاج من خارج المملكة وكانت بعثة حج إندونيسية، إذ استقبلت البعثة بالورود.

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع تكلفة كثير من الخدمات على مستوى العالم ككل، نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام كثير من العملات الوطنية.