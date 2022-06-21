النطق بالحكم في استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه.. بعد قليل

تنطق المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، بالحكم في الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه.

المتهم الثاني في القضية.. سنة مع الشغل

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد عاقبت، في وقت سابق، المتهم الثاني في القضية عبدالونيس حسن محمد، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة ألف جنيه للتهم المسندة إليه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمى «كركمين»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

التهم الموجهة للمتهم.. خداع المرضي المتعاملين معه

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم أحمد أبو النصر، تهمة خداع المتعاملين معه من المرضى بأنه طبيب بشري، مستغلا انتشاره السريع في وسائل النشر، وأعلن بتلك الطريقة عن منتجاته غير المسجلة بوزارة الصحة، وخدماته الصحية دون ترخيص من الجهات المختصة.

إنشاء وإدارة المتهم قناة فضائية

وتلقت النيابة العامة، في وقت سابق، إخطارا من إدارة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، بشأن تحريات أجرتها وتضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر والمعروف إعلاميا ب «طبيب الكركمين»، قناة فضائية وأخرى إلكترونية على موقع «يوتيوب»، يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.

انتحاله صفة طبيب

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم فتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، بأن أنشأ المتهم أحمد أبوالنصر وأدار صفحات على فيس بوك، ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب «طبيب»، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.