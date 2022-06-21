النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الدعوي التي حملت رقم 83 سنة 22.

وحجزت المحكمة الاقتصادية، يوم 21 مايو الماضي الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه سنة، في الدعوى المقامة ضده أيضا من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي حملت رقم 45 لسنة 22، لجلسة 21 يونيو.

معاقبة مرتضى منصور بالسجن لمدة سنة

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، معاقبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعوتين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقضت المحكمة الاقتصادية، في 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي، في أولى الدعاوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي حملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببراءة الأخير، والذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في يوم 6 من شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.