سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، اهتماما كبيرا من المواطنين، بعد التغييرات الكبيرة في سعره، حيث تراجع مؤشر الدولار إلى نحو 104.3، متخليا عن بعض المكاسب التي حصل عليها مؤخرًا، رغم أنّه لا يزال قرب أعلى مستوى له في 20 عاما.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك، كما بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 22 يونيو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي المصري، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

توقعات المحللين بارتفاع سعر الدولار

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.72 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لتوقعات المحللين من Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 108.83 في غضون 12 شهرًا.