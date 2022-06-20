سعر الدولار اليوم الاثنين 20-6-2022 في البنوك المصرية

يتصدر يوميا البحث عن سعر الدولار الأمريكي، إذ يستحوذ على اهتمام شريحة كبير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاعاته المتتالية أمام الجنيه المصري، الأمر الذي جعل سعره محل اهتمام مستمر بين باقي العملات.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح من خلال التقرير التالي، سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

سجل اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وذلك وفق أول تعاملات وردت اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك منذ قليل.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين وصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو، في بنك قناة السويس، لنحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي بالبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، لسعر 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

كما وصل سعره اليوم الاثنين في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفقا لبداية تعاملات البنك.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الاثنين 20 يونيو، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.