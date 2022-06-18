سعر الدولار اليوم السبت 18-6-2022 في البنوك المصرية

يأتي سعر الدولار وهو العملة الأكثر تداولا في العالم، ليكون في صدارة البحث عن أسعار العملات عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، كما أن هناك الكثير من الشركات الإنترناشونال تحرص على إعطاء الموظفين مرتباتهم بالدولار وليس بالجنية المصري.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 18 يونيو الجاري، وجاء سعره كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، لسعر 18.73 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

كما بلغ سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

سجل سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم السبت 18 يونيو نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم السبت، الموافق 16 يونيو، نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.