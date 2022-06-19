سعر الدولار اليوم الأحد 19-6-2022 في البنوك المصرية

على مدار الشهور القليلة الماضية، سيطر سعر الدولار على اهتمام قطاع كبير من المواطنين، الذي شهد ارتفاعات متتالية أمام سعر الجنيه المصري، الأمر الذي جعلهم يتابعون سعره باستمرار، حتى يستطيعون الحكم على مصير الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية، التي تتأثر به كثيرًا.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 19 يونيو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

سجل سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، نحو 18.79 جنيه للبيع و18.67 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، لسعر 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

كما بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 19 يونيو، نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.