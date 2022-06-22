سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-6-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار العملات الورقية من بنك لآخر يدفع الكثير من المهتمين بالأوراق المالية للبحث يوميا عن أسعارها، لذا تحدث البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تلك الأرقام باستمرار، ومن بينها سعر الدينار الكويتي باعتباره واحدا من عملات الخليج العامة داخل الشارع المصري سواء لاهتمام المستثمرين والمواطنين المقيمين بالكويت.

وينشر موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها في مجال أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، لتحديد أفضل مؤسسة مصرفية للبيع والشراء في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 نحو 57.49 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء نحو 57.49 جنيه للشراء مقابل 61.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء لنحو 61.14 جنيه للبيع مقابل 58.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.73 جنيه للشراء، مقابل 61.14 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 57.27 جنيه للشراء، مقابل 61.20 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي لنحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن الريال السعودي فسجل اليوم استقرارا في عدد من البنوك، إذ وصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، بينما سجل في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 4.95 جنيه للشراء.