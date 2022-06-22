سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 22-6-2022 في الأسواق المحلية

يعد سعر طبق وكرتونة البيض من أهم الأشياء التي يحرص كثيرون على متابعة أخبارها صباح كل يوم، نظرا لكونه مصدر بروتينات أساسي ومهم، فضلا عن انخفاض سعره مقارنة بمصادر البروتينات الأخرى مثل اللحوم الحمراء.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الحالي، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، إنّ أسعار البيض شهدت استقرارا في السوق، حيث تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها في المزرعة، ليصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، وصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 47 و48 جنيهًا، كما وصل سعره للمستهلك إلى قيمة مالية تتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة، بينما وصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض في المحلات التجارية الكبرى، فاستقرت أسعار البيض، وجاءت كما يلي:

جاء سعر البيض الأحمر اليوم ليصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و47 جنيهًا، بينما وصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و75 جنيهًا في بعض المحلات.

كما وصل سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات إلى نحو 26 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 20 بيضة فتراوح سعرها بين 38 و46 جنيهًا.