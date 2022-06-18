سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 18-6-2022 في الأسواق المحلية

تشغل الأسعار المختلفة والمنتجات الغذائية المتنوعة اهتمام الكثيرين لحساب الميزانية الخاصة بالمنزل، وما يمكن أن يقوموا بشرائه من عدمه، ومن ضمن ما يهتم المواطنون به، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، إذ أنه يعد من أهم مصادر البروتينات التي يمكن تناولها في الأنظمة الغذائية المختلفة.

وفي إطار حرص الناس واهتمامهم، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 18 يونيو الجاري، وفق لما قاله رئيس شعبة الغرف التجارية في القاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

شهد سعر طبق وكرتونة البيض، استقرارًا في الأسواق اليوم السبت وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

يتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر.

ويصل سعر طبق الكرتونة للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق، إلى سعر يتراوح بين 54 و55 جنيها.

كما يصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيها.

وأشار عبدالعزيز السيد، إلى أن سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، اليوم السبت، تراوح بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

واستقرت أيضا أسعار البيض في المحلات التجارية الكبرى، ليصل سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات إلى قيمة نحو 26 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، والتي تتضمن نحو 20 بيضة فقد تراوح سعرها بين 38 إلى 46 جنيهًا.

كما تراوح سعر البيض الأحمر اليوم السبت الموافق 18 يونيو، بين 40 إلى 47 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة، 65 جنيهًا، ويصل إلى 75 جنيهًا في بعض المحال، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.