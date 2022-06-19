سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 19-6-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات عن سعر طبق وكرتونة البيض في السوق المحلية، فهي من الأطعمة الرئيسية على مائدة الإفطار، وحتى أنّها تدخل في كثير من الوجبات التي يتمّ تناولها في وجبات الغذاء، كما أنّه غني بالبروتين الهام لبناء العضلات للصغار والكبار على حد السواء.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشرها على مدار اليوم، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض في السوق المحلي اليوم، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وفي عدد من سلاسل المحلات التجارية وفق المواقع التجارية لها:

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إنَّ سعر طبق وكرتونة البيض، شهد استقرار في الأسواق اليوم، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 51 و53 جنيهًا من المزرعة للتاجر، ويصل طبق البيض إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

وأشار «السيد»، إلى أن سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، اليوم السبت، تراوح بين 47 و48 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة، بينما يصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

بينما في المحلات التجارية الكبرى استقرت أسعار البيض، لتباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات تسجل نحو 26 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 20 بيضة فقد تراوح سعرها بين 38 إلى 46 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم، بين 40 إلى 47 جنيهًا، بينما وصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة، 65 جنيهًا، ويصل إلى 75 جنيهًا في بعض المحال، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.