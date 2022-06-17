سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 17-6-2022 في الأسواق المحلية

تشغل الأسعار المختلفة والمنتجات الغذائية المتنوعة بال الكثيرين واهتماماتهم لحساب الميزانية الخاصة بالمنزل، وما يمكن أن يقوموا بشراءه من عدمه، ومن ضمن ما يهتم المواطنون به، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، إذ أنه يعد من أهم مصادر البروتينات التي يمكن تناولها في الأنظمة الغذائية المختلفة.

وفي إطار حرص الناس واهتمامهم، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو الجاري، وفق لما قاله رئيس شعبة الغرف التجارية في القاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة لم يتغير في جميع المحلات التجارية.

يتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر.

ويصل سعر طبق الإلكترونية للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق إلى سعر يتراوح بين 54 و55 جنيها، كما يصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، اليوم الجمعة، يتراوح بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

واستقرت أيضا أسعار البيض في المحلات التجارية الكبرى، ليصل سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات إلى قيمة نحو 26 جنيهًا، بعد أن وصلت في بداية الشهر الماضي لـ45 جنيهًا لبعض الأنواع.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، والتي تتضمن نحو 20 بيضة فقد تراوح سعرها بين 38 إلى 46 جنيهًا.

كما تراوح سعر البيض الأحمر اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، بين 40 إلى 47 جنيهًا.

ويبدأ سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة، من 65 جنيهًا، ويصل حتى 75 جنيهًا، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.