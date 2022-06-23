سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23-6-2022 في محلات الصاغة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، ويستغل الكثير من الشباب الراغبين في الزواج تلك المناسبة لإقامة حفلات الخطوبة والزواج، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعار الذهب في المناطق المختلفة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، إذ شهدت الأسعار خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس قيمة مالية تتراوح بين 861 و864 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى نحو 1004 جنيه للبيع، و1008 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم، عند 1147 جنيها للبيع، و1152 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 8032 جنيهًا للبيع، و8064 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الخميس، نحو بيع 1,147,429 وشراء 1,152,000.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 829.11 جنيه، بما يعادل 44.24 دولار، فيما بلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 967.31 جنيه، بما يعادل 51.61 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فسجل اليوم نحو 1105 جنيهات، بما يعادل 58.99 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7738 جنيهًا، بما يعادل 412.92 دولار.