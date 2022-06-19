سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19-6-2022 في محلات الصاغة

يشهد سوق الذهب حاليًا حالة من تذبذب الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض بسبب التغيرات العالمية مثل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ عامين بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أنَّ تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارًا بسبب إجازة البورصة العالمية، فيما ينتظر المستثمرين والمضاربين في البورصات والأسواق العالمية غدًا الاثنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر، بالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة داخل محال الصاغة، وفي مجال أسواق المال العالمي، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد، قيمة مالية تتراوح بين 857 و862 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، إلى نحو 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم، عند 1143 جنيها للبيع، و1150 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، نحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الأحد، نحو بيع 1,142,857 شراء 1,149,714.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 832.00 جنيه، بما يعادل 44.39 دولار.

وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 970.68 جنيه، بما يعادل 51.79 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1109 جنيهات، بما يعادل 59.19 دولار.

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 7765 جنيهًا، بما يعادل 414.34 دولار.