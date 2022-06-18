سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم.. «ارتفع 5 جنيهات»

سعر جرام الذهب عيار 21 من الكلمات التي ترتفع عمليات البحث عنها بشكل يومي بسبب اضطراب أسعار المعدن الأصفر عالميًا؛ تأثرًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي السابق برفع سعر الفائدة، وعلى الرغم من أن اليوم السبت هو الراحة الأسبوعية للبورصات العالمية وهو ما يعني وقف التداول، إلا أن الأسعار ارتفعت على المستوى المحلي بسبب آلية العرض والطلب وتحريك سعر الدولار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم السبت 18 يونيو، فضلا عن عرض أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محال الصاغة وفي الأسواق العالمية وفق تحديثات الغرفة التجارية التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم السبت، قيمة مالية تتراوح بين 857 و862 جنيهًا، مقابل 855 و858 جنيها صباح اليوم، بفارق 4 جنيهات في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم السبت، ما بين 1000 إلى 1006 جنيهات، مقابل 997 و1001 جنيه صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم السبت، نحو 6 جنيهات للجرام ليسجل ما بين 1143 إلى 1150 جنيهًا، مقابل 1139 و1144 جنيها صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الآن ما بين 8 آلاف و8048 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واستقرت أسعار الذهب في البورصات العالمية لتسجل نفس سعر أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم السبت 18 يونيو 2022 بأسواق المال نحو 832 جنيها؛ بما يعادل 44.39 دولار.

وبلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 970.68 جنيه؛ بما يعادل 51.79 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1109 جنيهات؛ بما يعادل 59.19 دولار.

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 7765 جنيها؛ بما يعادل 414.34 دولار.