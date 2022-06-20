سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 بحثا كبيرا من المواطنين بشكل مستمر فهو العيار الأكثر مبيعًا في الأسواق، خصوصًا بعد أن حقق سعر الذهب ارتفاعا، اليوم، متخطيا 1840 دولارًا للأوقية معوضًا الخسائر في الجسلة السابقة، حيث انخفض سعره بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وسط موجة عالمية من التضييق النقدي بهدف خفض التضخم.

وتوقع المحللون من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، ارتفاع الذهب عالميا حيث إنه متوقع أن يتم تداول الذهب عند 1859.40 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو الجاري.

وفي إطار التذبذب الذي يشهده أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، نستعرض سعر أسعار الذهب المختلفة في الأسواق اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، إلى نحو 1004 جنيهات للبيع، و1008 جنيهات للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1147 جنيها للبيع، و1152 جنيها للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 861 جنيها للبيع، و864 جنيها للشراء، في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 8032 جنيه للبيع وسعر 8064 جنيه للشراء، في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي.

وجدير بالذكر أن سعر الذهب، سجل زيادة حوالي 15 جنيها عن سعر الجرام بنهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مما نتج عنه ارتفاع سعر الذهب عالميا.

ونصح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين بضرورة الشراء من جواهرجي موثوق به وسمعته جيدة مع البعد عن الشراء من الإنترنت؛ لتجنب النصب ويجب الحصول على فاتورة بعد الشراء لضمان حقك وبه مواصفات المصوغات التي قمت بشرائها.