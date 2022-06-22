محافظ الشرقية عن ميكنة أملاك الدولة: كان فيه أملاك مانعرفش عنها حاجة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التحول الرقمي في كل المجالات، لافتًا إلى أن محافظة الشرقية بدأت التحول الرقمي منذ أكثر من عام، حيث بدأوا بتحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تحويل مليون مستند ورقي لإلكتروني وأن المحافظة أصبح لديها بنية تحتية رقمية للتحول في جميع الملفات.

اختيار الشرقية كنموذج في تحويل إدارة أملاك الدولة

وأوضح غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم اختيار محافظة الشرقية كنموذج في تحويل إدارة أملاك الدولة للميكنة والرقمنة لجاهزية المحافظة ووجود كوادر جيدة، وذلك حفاظًا على المال العام وحفاظًا على ممتلكات الدولة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديات كثيرة على أملاك الدولة، مؤكدًا أن الشرقية شهدت 48 ألف حالة تعدٍ على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن الدولة بدأت تقنين أوضاعهم وأن المحافظة تسير بصورة جيدة، حيث حررت أكثر من 10300 عقد تصالح حتى الآن، وتم تحويلها بصور رقمية لمتابعة ريعها والرسوم المطلوبة من المنتفعين بخلاف الأصول المؤجرة مثل المباني والشقق والأراضي.

كان فيه أملاك دولة منعرفش عنها حاجة

وأضاف: «فيه حاجات كتير مكناش عارفينها غير لما ابتدينا نحصر فعلا زي أراضي زراعية منعرفش عنها حاجة وشقق موجودة مبنتبعهاش واللي قاعد فيها مبيدفعش الإيجار بتاعها ودلوقتي الأمور بقت الصورة واضحة جدًا بجانب منظومة المتغيرات المكانية اللي بنقدر نتابع بيها التصوير الجوي والتحول الرقمي فيها في كل التعديات اللي بتحصل على الأراضي الزراعية والمباني والمنظومة كلها مرتبطة ببعض بصورة جيدة جدًا».