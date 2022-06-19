جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بالزقازيق: أمر بتشميع ورشه مخالفة لتصليح السيارات

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق في ساعة متأخرة من مساء أمس لمتابعة النوبتجيه المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة، ومتابعه التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع «القومية - الرملية - حي السلام - حي المستشارين» للوقوف على أعمال التطوير والتجميل الجاريه لإعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وخلال الجولة أمر محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بإزاله السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الشارع والإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

وضبط محافظ الشرقية سيارة تسير بدون لوحات معدنية ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

غلق وتشميع ورشة مخالفة لإصلاح السيارات

كما أمر المحافظ رئيس مدينة الزقازيق بالتحفظ علي سماعات صوت بأحد الكافتريات تصدر أصواتا عالية تتسبب في إحداث قلق وإزعاج المواطنين، وكذلك غلق وتشميع ورشة لإصلاح السيارات لمخالفتها مواعيد الغلق المحدده لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم موجها رئيس المركز بفحصها مع جهات الإختصاص وتليية كافة إحتياجاتهم فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

رافق المحافظ في جولته المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول والمحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان.