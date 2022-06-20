وفاة مدير عام بتعليم الشرقية بعد 20 يوماً من رحيل ابنه الشاب

شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قبل قليل، وفاة مدير عام بمديرية التربية والتعليم، يُدعى «يوسف أبو وردة»، والذي توفى بعد نحو 3 أسابيع على رحيل ابنه المهندس الشاب «أسامة»، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

الابن الأكبر ينعي والده على «فيسبوك»

ونشر «أحمد يوسف»، الابن الأكبر للفقيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ينعي والده قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب يوسف أبو وردة.. العزاء قاصر على تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء، بمقابر العائلة بأبوعيد - ديرب نجم».

وتوفى «أسامة»، أحد أبناء المدير العام بالتربية والتعليم الراحل، قبل نحو 3 أسابيع، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لوالده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت أكثر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الاثنين.

مديرية التربية والتعليم تنعى المدير العام الراحل

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بياناً، قبل قليل، نعت فيه المدير العام الراحل، جاء فيه: «ينعي الأستاذ محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وقيادات المديرية، ومديرو عموم ووكلاء الادارات التعليمية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، بمزيد من الحزن والأسى، المرحوم المربي الفاضل الأستاذ يوسف أبو وردة، مدير عام إدارة شرق الزقازيق السابق، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».