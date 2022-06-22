التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، إلى 9.1% في مايو 2022، مقارنة بـ9% في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1982، وبما يتماشى مع توقعات السوق، نتيجة ارتفاع تكلفة الإسكان والمرافق 19.4% مقابل 19.2%، والنقل 13.8% مقابل 13.5%، والأطعمة والمشروبات غير الكحولية 8.6% مقابل 6.7%، والمشروبات الكحولية والتبغ 5% مقابل 4.4%.

تراجع أسعار بعض السلع والخدمات

تراجعت الأسعار بوتيرة أضعف للمطاعم والفنادق بنسبة 7.6% مقابل 7.9%، والترفيه والثقافة 5% مقابل 5.9%، الصحة 1.8% مقابل 2.3%، والملابس والأحذية 7% مقابل 8.3%.

سلع وخدمات ثابتة.. أبرزها التعليم

في الوقت نفسه، كان معدل التضخم بالمملكة المتحدة، ثابتًا في قطاع التعليم عند 4.5%، الاتصالات بنسبة 2.8%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.9%، بينما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.7%، فوق التوقعات البالغة 0.6%، مع الضغط الصعودي الرئيسي الناتج عن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، بحسب تقرير مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

أعلى مستوى تضخم في مايو

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في المملكة المتحدة، 2.56% عام 1989 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9.10% في مايو 2022، وأدنى مستوى قياسي بلغ -0.10% في أبريل 2015.

توقعات بارتفاع التضخم

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.50%، بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه معدل التضخم في المملكة المتحدة نحو 3.40% في عام 2023، و1.50% في عام 2024.

يشار إلى أن أهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، هي النقل بنسبة 16% من الوزن الإجمالي، والترفيه والثقافة 15%، الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بنسبة 13%، المطاعم والفنادق بنسبة 12%، والأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10%، ويتضمن المؤشر أيضًا سلع وخدمات متنوعة 9%، الملابس والأحذية 7%، الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة 6%، بينما المشروبات الكحولية والتبغ 1%، وتمثل الصحة والاتصالات والتعليم 11% المتبقية من إجمالي الوزن.