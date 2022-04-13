التضخم يصل أعلى مستوياته في بريطانيا منذ 1992.. 7% خلال مارس

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 7% خلال مارس 2022، وهو أعلى معدل منذ شهر مارس 1992، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

ارتفاع سعر وقود السيارات

جاءت أرقام التضخم أعلى من توقعات السوق البالغة 6.7%، مع أكبر مساهمة تصاعدية تأتي من ارتفاع سعر وقود السيارات، مع عدم وجود مساهمات كبيرة للتعويض، فسجلت تكلفة النقل (13.4% مقابل 11.5%) كأكبر زيادة، يليها الأثاث والخدمات المنزلية (10.3% مقابل 9.1%)، والملابس والأحذية (9.8% مقابل 8.9%)، والإسكان والمرافق (7.7% مقابل 7.2%) والمطاعم والفنادق (6.9% مقابل 5%) والأطعمة والمشروبات غير الكحولية (5.9% مقابل 5.1%).

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.53% من عام 1989 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.50 % في أبريل من عام 1991 وأدنى مستوى قياسي بلغ -0.10% في أبريل من عام 2015.

معدلات التضخم عام 2023

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 7.10% بنهاية الربع الثاني من العام «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في المملكة المتحدة نحو 3.40% في عام 2023 و 2.50% في عام 2024.

ويمثل النقل في المملكة المتحدة، أهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك «16% من الوزن الإجمالي»، والترفيه والثقافة «15%»، الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 13%، المطاعم والفنادق بنسبة 12% والأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10%، ويتضمن المؤشر أيضًا، سلع وخدمات متنوعة بنسبة 9%، الملابس والأحذية، 7%، الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة 6%، والمشروبات الكحولية والتبغ، تمثل الصحة والاتصالات والتعليم 11% المتبقية من إجمالي الوزن.