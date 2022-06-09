المركزي للإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 0.9% لشهر مايو 2022

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 130.2 نقطة لشهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 0.9% عن شهر أبريل 2022.

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2%.

وأضاف الجهز في تقريره الشهري أنه بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -15.4%، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر مايو 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهـر من العام الماضي.

أولا: التغير الشهـرى لشهر مايو 2022 مقارنة بـ أبريل 2022

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 0.2% وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.9%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيضبنسبة 1.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، تزامنا مع انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -15.4%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.4%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.9%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 2.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.2%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة -0.7%.

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.7%.

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 3.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2%.

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة 3.0%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.6%.

ثانياً: التغير السنوي لشهر مايو 2022 مقارنة بشهر مايو 2021

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 27.9% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 45.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 41.7%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 33.5%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 29.9% وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 24.5% وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 22.8% وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 22.1% وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 19.3% وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.6% وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.0% وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 11.0%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 5.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.2%، مجموعة المشروبات الكحوليةبنسبة 0.4%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 7.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 14.1%، مجموعة اصلاح الاحذيةبنسبة 11.9%، مجموعة الاقمشة بنسبة 10.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 8.1%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 7.9%، مجموعة الاحذية بنسبة 5.6%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 8.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 27.9%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 12.6%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 6.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكنبنسبة 3.5%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 3.2%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 9.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 11.0%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 10.8%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 10.7%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 9.7%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 9.2%، مجموعة المفروشات المنزليةبنسبة 7.5%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 11.5%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 9.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.4%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 6.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 12.1%، مجموعة شراء المركباتبنسبة 11.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.9%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 5.5%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 5.1%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 30.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 54.1%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 30.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 15.6%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 7.3%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 5.1%.

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره 13.9% منذ أكتوبر 2021 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 9.9%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 17.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 17.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 6.3%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 8.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 12.6%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 10.9%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 5.1%.